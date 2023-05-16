Изменение качества потребительной корзины идет не в лучшую сторону
Расходы казахстанцев на здравоохранение составляют более 30% – Годунова
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Уровень частных расходов граждан на здравоохранение в Казахстане по итогам 2022 года составил более 30%, что является высоким, учитывая рост расходов на здравоохранение из республиканского бюджета, заявила во вторник в мажилисе в ходе презентации отчета правительства и высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета за 2022 год председатель палаты Наталья Годунова. Она также заявила об изменении потребительской корзины граждан не в лучшую сторону и росте кредитования, не связанного с предпринимательскими целями.

«Мы постарались проецировать работу центральных государственных органов, министерств по реализации национальных проектов на качество жизни людей. Изменение качество потребительской корзины – не в лучшую сторону», - сказала Годунова.

Она отметила незначительный – на 0,24% – рост группы населения с наименьшими доходами, низкую накопительную способность населения для приобретения жилья, а также увеличение трат населения на здравоохранение.

«Уровень частных расходов на здравоохранение составил более 30%. Это всё-таки много. Это достаточно высокий уровень, при том, что расходы на здравоохранение из республиканского бюджета и системы ОСМС у нас растут», - констатировала председатель Высшей аудиторской палаты.

Кроме того, Годунова обратила внимание на рост кредитов населения на непредпринимательские цели – на 30% в год. То есть, подчеркнула она, кредиты «растут в целом, но в структуре кредитов растет доля на непредпринимательские цели».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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