В Иране возобновлена работа полиции нравов

В декабре прошлого года сообщалось, что религиозную полицию в Иране, отвечающую за соблюдение исламского дресс-кода, упразднили после массовых протестов. Генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери также заявлял, что «парламент и судебные органы работают над вопросом» об изменении закона, обязывающего женщин покрывать голову.

Полиция нравов, или «назидательный патруль», появилась в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде для обязательного к хиджаба (он стал обязательным через четыре года после революции 1979 года, в результате которой была создана Исламская Республика Иран). Поначалу сотрудники полиции нравов лишь выносили предупреждения, но затем их полномочия были расширены: они получили право арестовывать провинившихся.

В сентябре прошлого года полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба, позже она скончалась от побоев в полицейском участке. Власти это отрицают и заявляют, что ее смерть наступила от сердечного приступа. После смерти девушки по всей стране вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией. По данным правозащитников, более 500 демонстрантов были убиты, в том числе 70 несовершеннолетних, и около 20 тыс. арестованы. Официально Иран сообщал о 200 смертях в ходе протестов, включив в это число и сотрудников сил безопасности. Официальная версия заключалась в том, что беспорядки были спровоцированы иностранными разведками.

Согласно иранскому законодательству, женщины должны покрывать волосы хиджабом и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру. Подразделению полиции нравов поручено следить за соблюдением этих правил и задерживать людей, которые им покажутся неправильно одетыми.

В течение нескольких месяцев после подавления протестов многие женщины перестали носить хиджабы. В ответ иранские власти ввели более строгие наказания за нарушение исламского дресс-кода, включая принудительное закрытие предприятий, в которых не соблюдают законы о ношении хиджаба.