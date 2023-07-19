Аким Карагандинской области заявил о затягивании ремонта двух ТЭЦ в Темиртау и Шахтинске

Причина этого − нехватка персонала и высокий износ инфраструктуры
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетил ТЭЦ в Шахтинске и Темиртау, где констатировал затягивание сроков их ремонта. Жители этих городов жаловались на низкую температуру дома прошлой зимой, однако во время проведения работ у подрядчиков возникли сложности из-за высокого износа объектов и нехватки персонала.
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