Аким Карагандинской области заявил о затягивании ремонта двух ТЭЦ в Темиртау и Шахтинске

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетил ТЭЦ в Шахтинске и Темиртау, где констатировал затягивание сроков их ремонта. Жители этих городов жаловались на низкую температуру дома прошлой зимой, однако во время проведения работ у подрядчиков возникли сложности из-за высокого износа объектов и нехватки персонала.

Износ Шахтинской ТЭЦ составляет 75 %. Капитального ремонта основного оборудования на этом объекте не было уже 10 лет. В этом году там ремонтируют три котла и две турбины. Работают две подрядные компании.

«В настоящее время ремонтные работы идут с отставанием от графиков, не хватает персонала», − сообщили в пресс-службе акимата. Проблемы возникли у подрядчика, ремонтирующего котел № 3. Он отстает от графика из-за нехватки людей.

Аким области поручил увеличить бригаду до 10 человек, а местному акимату взять работы на ежедневный контроль.

Кроме того, работники ТЭЦ рассказали об аварийном состоянии кровли над дымососным отделением. Сейчас для отбора подрядчика идут конкурсные процедуры. Отремонтировать крышу планируют до сентября.

При посещении ТЭЦ-2 в Темиртау акиму сообщили, что в этом году отопительный сезон в городе будет проходить без седьмого котла.

«Сроки его строительства затягиваются. По-прежнему на стройплощадке не хватает рабочих, с отставанием идёт монтаж основного оборудования», − заявили в пресс-службе акимата.

Директор ТЭЦ-2 Темиртау Сергей Кривов рассказал, что сейчас идет ремонт трех котлоагрегатов. Котёл №1 энергопредприятие планирует ввести в эксплуатацию 1 августа. На котле № 4 демонтажные работы и ремонт конденсаторов уже выполнен. На пятом котле проходит демонтаж пароперегревателя. Ввести два котла в эксплуатацию планируется 30 сентября.