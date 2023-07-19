Банк развития Казахстана создавал неравные условия кредитования по программе ГПФИИР − АЗРК

В рамках Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР) Банк развития Казахстана выдавал отдельным предпринимателям кредиты под более высокие проценты, а сроки рассмотрения заявок затягивал до 100 дней. Такие признаки нарушения законодательства выявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Как показала проверка АЗРК, в деятельности АО «Банк развития Казахстана» и АО «KazakhExport» выявлены факты создания необоснованных конкурентных преимуществ для заемщиков, ранее получавших доступ к финансовым инструментам. Для этой категории заемщиков не требовалось прохождения банковской экспертизы при получении дополнительного финансирования.

«В рамках реализации ГПФИИР на 2015–2019 годы, несмотря на наличие утверждённых, паритетных схем финансирования (50% — бюджетный заём, 50% — иные источники), отдельные проекты кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях, либо на 100% за счёт "дорогих" денег, привлеченных из иных источников. Эти действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки», − сообщили в пресс-службе Агентства.

В деятельности банка развития Казахстана также выявили факты фаворитизма по рассмотрению отдельных заявок на получение мер поддержки в ускоренном режиме. «Вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней», − привели пример в ведомстве.

В деятельности оператора АО «KazakhExport» также установили признаки создания неравных условий при определении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки. Как отметили в АЗРК, обе компании − дочерние организации Холдинга «Байтерек» − согласились с аргументами антимонопольного органа и пересмотрели текущие проекты в соответствии с требованиями законодательства. Они также исключили из внутренних документов нормы, которые способствуют созданию необоснованных конкурентных преимуществ отдельным субъектам предпринимательства.