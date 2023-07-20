Ущерб составляет почти 8 млрд тенге
Более 100 уголовных дел в сфере образования расследует антикор

В антикоррупционной службе заявили, что карта коррупционных рисков обнажила системные проблемы в сфере образования. Сейчас расследуется 102 уголовных дела с предварительным ущербом почти 8 млрд тенге.

Карта коррупционных рисков стала основным ориентиром агентства по противодействию коррупции. При ее реализации проведены внешние анализы коррупционных рисков в сфере образования и выявлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции. В частности, в рамках внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты целые преступные схемы в сфере образования, сейчас расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц образования городов Алматы, Шымкент и Талдыкорган, Кызылординской и Актюбинской областей.

«Выявлено, что директоры и бухгалтеры школ похищали бюджетные средства, пользуясь отсутствием интеграции систем бухучета с казначейством и другими базами данных. Это происходило при покрывательстве руководителей отделов образований и госаудиторов», - отметили в антикоре.

В целом на сегодняшний день зарегистрировано 102 уголовных дела в сфере образования с предварительным ущербом 7,9 млрд тенге.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанским банкам разрешили вывоз российских рублей из Казахстана
Новости
«Алматы марафон» отменил летний забег SUMMER RUN, запланированный на 15 июля
Новости
В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону
Новости
Российские СМИ назвали главных бенефициаров войны в Украине среди российских бизнесменов
Новости
В Туркестанской области убита пятилетняя девочка
Новости
В Алматы возобновили дело об убийстве четырехлетней Айкоркем Меделхан во время январских событий