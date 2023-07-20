Более 100 уголовных дел в сфере образования расследует антикор

В антикоррупционной службе заявили, что карта коррупционных рисков обнажила системные проблемы в сфере образования. Сейчас расследуется 102 уголовных дела с предварительным ущербом почти 8 млрд тенге.

Карта коррупционных рисков стала основным ориентиром агентства по противодействию коррупции. При ее реализации проведены внешние анализы коррупционных рисков в сфере образования и выявлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции. В частности, в рамках внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты целые преступные схемы в сфере образования, сейчас расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц образования городов Алматы, Шымкент и Талдыкорган, Кызылординской и Актюбинской областей.

«Выявлено, что директоры и бухгалтеры школ похищали бюджетные средства, пользуясь отсутствием интеграции систем бухучета с казначейством и другими базами данных. Это происходило при покрывательстве руководителей отделов образований и госаудиторов», - отметили в антикоре.

В целом на сегодняшний день зарегистрировано 102 уголовных дела в сфере образования с предварительным ущербом 7,9 млрд тенге.