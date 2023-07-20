Более 100 уголовных дел в сфере образования расследует антикор

Ущерб составляет почти 8 млрд тенге
В антикоррупционной службе заявили, что карта коррупционных рисков обнажила системные проблемы в сфере образования. Сейчас расследуется 102 уголовных дела с предварительным ущербом почти 8 млрд тенге.
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