Москва вновь атакована беспилотниками

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании беспилотников в два здания в столице, пострадавших нет, пишет РБК .

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», - написал Собянин в Twitter.

По данным агентства ТАСС, обломки беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте у дома 17, второй попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв, выбиты стекла на площади 50 кв. метров на 17-м и 18-м этажах.

Telegram-канал «112» пишет, что от удара первого беспилотника разрушена кровля, а в доме напротив выбиты стекла на первом и четвертом этажах.

Между тем в Миноброны России утверждают, что «средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», пострадавших нет.

Сейчас движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту и по проспекту Лихачева перекрыто, на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Напомним, 3 мая дроны атаковали здание Сенатского дворца в Кремле, 30 мая мэр Москвы заявлял об атаке беспилотников, в результате которой получили повреждения два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве, несколько беспилотников упали в Подмосковье. Минобороны РФ тогда заявляло, что ПВО удалось предотвратить атаку на город восьми дронов, при этом пострадало два человека. 21 июня также сообщалось о как минимум одной атаке беспилотников по объектам вблизи Москвы - БПЛА упали в Новой Москве и Подмосковье, а 4 июля несколько беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Как сообщал Собянин, все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.