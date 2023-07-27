Военные объявили о свержении президента
В Нигере произошел военный переворот
Скриншот из видео с сайта bbc.com

Военные Республики Нигер объявили о свержении президента Мохамеда Базума, о приостановке действия Конституции и всех государственных институтов, а также о закрытии границ на западе Африки, сообщает Русская служба ВВС.

Выступая по национальному телевидению, генерал-полковник Амаду Абдурахман заявил, что «силы обороны и безопасности решили положить конец режиму», и все это стало результатом продолжающегося ухудшения ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительного управления в экономической и социальной сфере. Он призвал «внешних партнеров» не вмешиваться и объявил о закрытии морских и воздушных границ «до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».

Мятежники захватили президента Базума в его дворце. Также новая военная хунта, называющая себя Национальным советом по защите родины, установила в стране комендантский час с 22:00 до 05:00 по местному времени.

Мохамед Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции. Как напоминает ВВС, с момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть. Последний переворот произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.

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