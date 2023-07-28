Несколько аналитических центров и западных изданий в четверг заявили, что украинские войска начали новый этап контрнаступления, сообщает Русская служба ВВС .

Агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Украина активизировала наступательные действия на юге, а издание New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, пишет, что украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления к югу от Орехова в Запорожской области. По данным источников, Вооруженные силы Украины задействовали часть новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве. Также о новом этапе контрнаступления сообщил американский Институт изучения войны (ISW): аналитики утверждают, что 26 июля ВСУ начали механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, по всей видимости, сумели преодолеть отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова. Российские военкоры также сообщают, что Украина прорвала оборону северо-восточнее села Работино в 10 км от Орехова.

Между тем президент России Владимир Путин фактически подтвердил эту информацию, сообщив, что боевые действия существенно активизировались.

«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении», - заявил он.

Как отмечает газета Financial Times, неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику: вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, что позволяет обеспечивать продвижение передовых групп.

По данным агентства Reuters, в четверг украинские силы перешли в контрнаступление на оккупированном Россией юго-востоке, освободив село Старомайорское. Контрнаступление было сосредоточено на юг и районы вокруг города Бахмут. Также агентство сообщает со ссылкой на источники среди официальных представителей США, что Украина направила дополнительные войска, обученные на Западе, по крайней мере на одном из направлений контрнаступления.