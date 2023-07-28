Скопление фур наблюдается на границе Казахстана с Кыргызстаном из-за сбоя в работе информационной системы

Скопление грузовых машин наблюдается на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан. Как сообщает Погранслужба ГКНБ КР, это связано со сбоем в работе автоматизированной информационной системы.

«По состоянию на 28 июля фиксируется скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан. По предварительным данным, с 22:50 27 июля на контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный" по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы "АИС" "Сводный Пост" государственной налоговой службы при МФ Кыргызской Республики», - говорится в сообщении.

АИС «Сводный пост» используется для учета товаров, ввозимых на территорию Кыргызстана из стран ЕАЭС.

В Погранслужбе отметили, что Единая система учета внешней миграции Пограничной службы страны работает в штатном режиме.