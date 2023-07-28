Скопление фур наблюдается на границе Казахстана с Кыргызстаном из-за сбоя в работе информационной системы

Грузовые автомобили скопились на четырех пунктах пропуска
Скопление грузовых машин наблюдается на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан. Как сообщает Погранслужба ГКНБ КР, это связано со сбоем в работе автоматизированной информационной системы.
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