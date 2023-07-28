Он подозревается в получении взятки в крупном размере
В Семее задержан директор филиала «Правительства для граждан»
фото Жанары Каримовой

27 июля департаментом КНБ по области Абай совместно с департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержан директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан», сообщила пресс-служба КНБ.

«Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном ч.2. ст.366 Уголовного кодекса (получение взятки в значительном размере). Задержанный водворен в изолятор временного содержания г. Семей», - сообщили в комитете нацбезопасности.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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