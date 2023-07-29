В нескольких жилых комплексах в верхней части Алматы восстановлена подача воды

Спустя неделю ограничений в нескольких жилых комплексах в верхних районах Алматы восстановлена подача воды, большая часть района по-прежнему обеспечивается водой по графику, сообщил акимат города в субботу.

«В результате подключения насосной станции «Трамплины», расположенной западнее комплекса лыжных трамплинов «Сункар», удалось восстановить водоснабжение в нескольких жилых комплексах Медеуского района, включая ЖК «Есентай», ЖК «Таушатыр» и ЖК «Акбота», - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Неделю назад после сильных ливней и серии селевых выбросов вода в горных реках в Алматы стала мутной, что затруднило ее забор для обеспечения жителей верхней части города.

«Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм³. В настоящее время он колеблется в районе 148–300 мг/дм³», - сообщили в акимате в субботу.

В выходные большая часть жителей района будет обеспечиваться водой по графику – они получают ее на несколько часов. Остальное время вода фильтруется и накапливается в резервуарах.