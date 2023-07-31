Среднесуточный объем производства составляет 5,5 тыс. тонн
На АНПЗ начали производство и отгрузку бензина класса К5

Тамара Вааль, Астана, Власть

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе приступили к выпуску бензина марки АИ-92 экологического класса К5, что является аналогом «Евро-5», сообщили в понедельник в пресс-службе национальной компании «КазМунайГаз».

«В рамках проводимой АО НК “КазМунайГаз” политики по снижению выбросов в окружающую среду ТОО “АНПЗ” перешел на производство автобензина экологического класса К5. Главным преимуществом данного экологического топлива является снижение содержания сернистых соединений в пять раз по сравнению с классом К-4. Также в бензине класса К5 ограничивается содержание ароматических углеводородов (бензол) и присадок», - говорится в сообщении пресс-службы КМГ.

По данным КМГ, производство бензина АИ-92 стандарта К5 стало возможным за счет запуска новых технологических установок. На данный момент среднесуточный объем производства такого автобензина составляет 5,5 тыс. тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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