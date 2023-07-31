Реконструкцию скверов около здания академии наук в Алматы завершат осенью – акимат

В Алматы ведется реконструкция скверов у здания Национальной академии наук, работы в сквере имени Ш. Валиханова завершат в сентябре, а в сквере со стороны улицы Кунаева – в октябре, сообщила пресс-служба городского акимата. Работы ведутся за счет частных средств.

«В сквере имени Ш. Валиханова начаты ремонтные работы с реставрацией гранитного плитняка. Они будут сняты для очистки, а после шлифовки установлены обратно. Гранитные плиты подпорных стен, а также бордюры, обрамляющие цветники и тротуары, демонтажу не подлежат. Дополнительно в ходе ремонтных работ будет проведена очистка системы фонтанов. Завершение работ планируется в сентябре», - сообщили в акимате.

Также проведение работ предусмотрено в сквере, примыкающем к зданию академии наук со стороны улицы Кунаева. По информации акимата гранитный плитняк здесь также будет отреставрирован и после очистки и шлифовки возвращен на место.

«Дополнительно в сквере будут установлены опоры освещения и посажены кустарники и цветники. Сроки завершения - в октябре этого года», - уточнили в пресс-службе.

Таким образом, в акимате города опровергли информацию о замене целых гранитных плит на новые. Власти заверяют, что в скверах имени Валиханова и со стороны Кунаева порядка 80-85% гранитного плитняка сохранится, замене подлежат только единичные разбитые плиты, не подлежащие восстановлению.

Также в акимате сообщили, что в рамках программы «Бюджет народного участия» начат ремонт в сквере вдоль улицы Пушкина. Здесь будут отреставрированы опоры освещения, заменена брусчатка перед памятником Пушкину, установлена автополивочная система зеленых насаждений, посажены кустарники и цветники.

«Гранитные плиты вокруг фонтана “Знаки Зодиака” находятся в удовлетворительном состоянии и демонтироваться не будут. Работы завершат в октябре», - проинформировали в пресс-службе.