В Астане организатора финпирамиды Sincere Systems приговорили к условному сроку

Ущерб гражданам составил 215 млн тенге
Вынесен приговор в отношении руководства ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны. Как сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу, руководитель компании получил условный срок.
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