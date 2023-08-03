В Астане организатора финпирамиды Sincere Systems приговорили к условному сроку

Как напомнили в ведомстве, ТОО осуществляло свою деятельность на территории столицы с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Вкладчикам давали возможность инвестирования, но в мнимые проекты. При этом был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу. Таким образом, были привлечены средства граждан в сумме 215 млн тенге.



«Приговором суда руководитель ТОО “Sincere Systems” осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет», - проинформировали в АФМ.