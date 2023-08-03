Верхнюю часть района планируют подключить к подземным источникам водоснабжения
В верхней части Алматы полностью восстановлена подача воды – акимат
Фото жителей из соцсетей

Полностью восстановлена подача воды жителям южной части Медеуского района Алматы, сообщила пресс-служба городского акимата. Это 50 многоквартирных домов и 4 047 частных.

«Водоснабжение южной части Медеуского района, по данным “Алматы Су”, по состоянию на 11:00 3 августа полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

По данным акимата, уровень воды в горных реках стабилизировался, мутность воды в реке Малая Алматинка снизилась. В акимате заверили, что при благоприятных погодных условиях воду будут подавать без срывов.

Вместе с тем в акимате сообщили, что уже начата разработка масштабного проекта по подключению верхней части Медеуского района к подземным источникам водоснабжения.

«Основная цель – избавить жителей предгорья от прямой зависимости от горных рек. В рамках проекта инженерные сети и объекты Медеуского района будут дополнительно соединены с имеющимися мощностями подземных водозаборов», – отметили в пресс-службе.

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