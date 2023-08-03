В верхней части Алматы полностью восстановлена подача воды – акимат

Верхнюю часть района планируют подключить к подземным источникам водоснабжения
Полностью восстановлена подача воды жителям южной части Медеуского района Алматы, сообщила пресс-служба городского акимата. Это 50 многоквартирных домов и 4 047 частных.
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