Контракты почти на $191 млн подписали предприниматели на казахстанско-афганском форуме в Астане

В рамках казахстанско-афганского делового форума подписаны экспортные контракты на $190,8 млн на поставку сельскохозяйственной продукции, муки и растительного масла, сообщили в четверг в пресс-службе министерства торговли и интеграции.

«На полях казахстанско-афганского делового форума в Астане подписаны экспортные контракты на общую сумму порядка 190,8 млн долларов. Всего заключено 15 договоров на поставку сельхозпродукции, муки и растительного масла, а также меморандум о сотрудничестве между национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (Казахстан) и Балхским союзом дилеров масла (Афганистан)», - сообщили в Минторговли.

В ведомстве отметили, что из 15 контрактов девять приходится на поставку масла: Афганистан входит в пятерку крупнейших импортеров казахстанского растительного масла.