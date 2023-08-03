Контракты почти на $191 млн подписали предприниматели на казахстанско-афганском форуме в Астане

Речь идет о поставках сельхозпродукции, муки и масла
Тамара Вааль, Астана, Власть
В рамках казахстанско-афганского делового форума подписаны экспортные контракты на $190,8 млн на поставку сельскохозяйственной продукции, муки и растительного масла, сообщили в четверг в пресс-службе министерства торговли и интеграции.
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