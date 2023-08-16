Власти Алматы отчитались о досрочном завершении ремонта проспекта Аль-Фараби

Акимат Алматы сообщил о досрочном окончании среднего ремонта проспекта Аль-Фараби, отремонтировано 9 км дороги от проспекта Достык до улицы Аскарова.

Городские власти отмечают, что ремонт удалось закончить на две недели раньше, «для удобства граждан» бригады работали по ночам.

Ремонтные работы начались в июле. В план среднего ремонта, помимо Аль-Фараби, был включен и проспект Абая – здесь ремонт также завершили раньше срока. Сейчас, по сообщению акимата, бригады продолжают ремонтировать тротуары, завершить работы планируют до 31 августа. Также ведется реконструкция проезжей части моста через реку Есентай.

В 2023 году акимат Алматы запланировал ремонт 230 улиц протяженностью более 200 км. Долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируют понять с 86% до 89%.

В понедельник акимат сообщил, что средний ремонт проспекта Абая завершен, отремонтировано 6,5 км от ул. Тлендиева до пр. Достык. Чтобы ускорить работы, были привлечены две подрядные организации, а укладка асфальта проводилась в ночное время. Работы по тротуарной части также завершат до 31 августа. Сейчас на проспекте наносят дорожную разметку.

Одновременный ремонт на двух крупнейших улицах Алматы летом привел к транспортному коллапсу. 60 тыс. человек подписали петицию с требованиями отстранить акима Ерболата Досаева.