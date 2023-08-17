Шесть из них находились в прибрежной зоне, около 60 – сельхозземли
В Мангистауской области вернули в госсобственность 94 земельных участка
иллюстративное фото Жанары Каримовой

По мерам прокурорского надзора в этом году в Мангистауской области государству возвращены 94 земельных участка стоимостью более 7 млрд тенге, общей площадью 81 тыс. га, в том числе так называемые золотые участки, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«К примеру, возвращены 6 земельных участков на прибрежных зонах общей площадью 255,5 га на сумму 2,6 млрд тенге, не освоенных еще с 2004 года. Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства. В частности, вернули земельный участок площадью 225 га, принадлежащий ТОО “OilRealEstate”, стоимостью 1 млрд тенге», - рассказали в прокуратуре.

Около 60 участков сельскохозяйственного значения не использовались в полной мере, так как количество поголовья скота не соответствовало предельно допустимым нормам нагрузки на общую площадь пастбищ (меньше на 20%).

«Отсутствие своевременной инвентаризации участков со стороны ответственных лиц привело к нерациональному и неэффективному использованию земельных ресурсов в регионе. По актам надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - заключили в прокуратуре области.

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