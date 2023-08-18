Судья таразского суда подозревается в получении взятки в 2 млн тенге

Суда №2 города Тараз подозревается в получении крупной взятки от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 000 000 тенге судья Суда №2 города Тараз. Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу», - говорится в сообщении.

В порядке статьи 550 Уголовно-процессуального кодекса генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования. Иная информация в интересах следствия не разглашается.