Антикор не уточнил, задержана ли судья
Судья таразского суда подозревается в получении взятки в 2 млн тенге
фото Жанары Каримовой

Суда №2 города Тараз подозревается в получении крупной взятки от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности судебной администрации Республики Казахстан по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 000 000 тенге судья Суда №2 города Тараз. Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу», - говорится в сообщении.

В порядке статьи 550 Уголовно-процессуального кодекса генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за пожара на шахте «Казахстанская»
Новости
Токаев поручил провести переговоры с «АрселорМиттал» по вопросу безопасности рабочих на предприятиях
Новости
В Казахстане с 1 сентября повысятся стипендии студентам, магистрантам и докторантам
Просматриваемые
Новости
Казахстан с 1 октября начнет транспортировку российского газа в Узбекистан
Новости
Минэкологии сообщило о критической ситуации с обеспечением водой части Жамбылской области
Новости
Качество интернета в Казахстане станет хорошим, когда прекратят развиваться технологии - Минцифры
Новости
Казахстанцы могут сменить имя и фамилию на сайте eGov
Новости
Новый набор в президентский кадровый резерв начнется 1 сентября
Новости
Журналистку из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенову подозревают в распространении частной информации