Судья таразского суда подозревается в получении взятки в 2 млн тенге

Антикор не уточнил, задержана ли судья
Суда №2 города Тараз подозревается в получении крупной взятки от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.
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