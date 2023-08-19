Смаилов пообещал поддержку семьям погибших шахтеров

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с членами семей погибших в пожаре на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области горняков и пообещал им единовременные выплаты, обеспечение жильем и бесплатное образование в университетах для детей. Информация об этом опубликована в правительственном телеграм-канале.

По словам Смаилова, государство и «АрселорМиттал Темиртау» окажут поддержку семьям погибших и пострадавших в аварии на шахте. Из бюджета страны и Государственного фонда соцстрахования будет выплачено пособие по потере кормильца. «Арселор», отмечает премьер, выплатит семьям погибших 10-кратную годовую зарплату, возместит расходы на погребение и похороны, трудоустроит членов семьи и погасит ипотечные кредиты. В Карагандинской области родственникам погибших выделят квартиры и определят детей в высшие учебные заведения на бесплатное обучение.

Пострадавшим, по информации ведомства, оплатят больничные листы в размере средней заработной платы, а также возместят затраты на лекарства, предоставят санатории и компенсируют моральный вред.

Также Смаилов отчитался о создании штаба, расследующего причины аварии. Его сформировали по поручению президента.

«Сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца», — подчеркнул премьер. По его словам, исполнение обязательств перед пострадавшими и семьями погибших будут выполняться «даже при смене собственника» предприятия.

«Трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца», — подчеркнул Премьер-Министр.

Сейчас на «АрселорМиттал Темиртау» проводят экологический аудит и аудит промышленной безопасности. После его завершения в сентябре, будут «приняты решения», отметил Смаилов.

Утром 17 августа на шахте «Казахстанская» загорелась конвейерная лента. На тот момент на «Казахстанской» находились 227 горняков, 222 из них подняли на поверхность. 13 человек обратились к врачам с жалобами на головную боль и кашель. Восемь человек были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации. Трое погибли.

До сих пор продолжаются поиски двоих горняков, при этом власти и предприятие сообщали, что кислорода в шахте хватило бы на несколько часов, а поисковая операция осложнена из-за высокой температуры и задымленности.