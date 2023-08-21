Бывшего генерал-майора полиции приговорили к 5 годам колонии по делу о мошенничестве

Его признали виновным в получении взятки в 40 млн тенге
Межрайонный уголовный суд Астаны признал бывшего главу департаментов полиции Северо-Казахстанской и Акмолинской областей Берика Билялова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса) и приговорил к 5 годам заключения. Приговор опубликован на сайте Верховного суда.
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