Бывшего генерал-майора полиции приговорили к 5 годам колонии по делу о мошенничестве

Межрайонный уголовный суд Астаны признал бывшего главу департаментов полиции Северо-Казахстанской и Акмолинской областей Берика Билялова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса) и приговорил к 5 годам заключения. Приговор опубликован на сайте Верховного суда.

Согласно приговору, Билялов пообещал жене арестованного в феврале 2021 года начальника павлодарского отдела связи «Казахстан Темир Жолы» Тусупова помочь в освобождении мужа. Генерал, утверждала на суде женщина, уверил ее, что имеет «необходимые связи» и может повлиять на решение суда. За это супруга позже осужденного по делу о хищении Тусупова через родственницу передала ему 40 млн тенге.

Билялов не признал вину. На основании аудиозаписей разговоров бывшего генерал-майора, суд нашел состав уголовного преступления. Приговор был оглашен 18 августа.

Обвиняемого приговорили к 5 годам колонии с лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет. Билялова лишили звания генерал-майора и ордена «Данк» второй степени, присужденного ему президентом в 2014 году.