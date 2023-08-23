Большинство из них - на юге Казахстана
Еще на шести трассах появились камеры фиксации нарушений скорости
Фото госагентства Казинформ

На автодорогах Шымкент-Кызылорда, Шымкент-граница Узбекистана, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Конаев-Талдыкорган и Астана-Павлодар установили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима ZEREK-2. Об этом сообщает МВД Казахстана.

33 комплекса ZEREK-2, интегрированных с единым реестром административных производств, готовы к работе с полуночи 25 августа.

«Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау-Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения», – сообщила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По информации ведомства, за семь месяцев 2023 года в Казахстане зафиксировали порядка семи тысяч дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни свыше 1200 человек, около 8500 человек получили травмы. 730 аварий были связаны с нарушениями скоростного режима.

Дария Женисхан
Дария Женисхан
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