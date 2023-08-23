Еще на шести трассах появились камеры фиксации нарушений скорости

Большинство из них - на юге Казахстана
На автодорогах Шымкент-Кызылорда, Шымкент-граница Узбекистана, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Конаев-Талдыкорган и Астана-Павлодар установили камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима ZEREK-2. Об этом сообщает МВД Казахстана.
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