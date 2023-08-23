К 2025 году территорию парков Алматы планируют расширить на 180 гектаров

К 2025 году территорию парковых зон Алматы планируют расширить еще на 180 гектаров, с общей площадью в 1157 гектаров, сообщил акимат города.

«В целях улучшения экологии мы увеличиваем количество парковых зон и зеленых насаждений на территории города. В настоящее время ведется строительство шести новых и реконструкция четырех существующих парковых зон, строительство которых завершится в 2024 году. Кроме того, готовится проектно-сметная документация 12 новых и имеющихся парковых территорий, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году», — рассказали в ведомстве.

При разработке проектов по благоустройству новых парковых зон в Жетысуском, Турксибском, Алатауском и Ауэзовском районах, отмечает акимат, власти предусмотрели автополив растений. Для этого управление экологии и окружающей среды Алматы совместно с подрядной организацией пробурило 29 скважин, построило пять водозаборов, обеспечивающих полив 500 тысяч деревьев.

С 2022 года благоустроили территории на улице Байсеитовой, реконструировали скверы возле КБТУ и Дворца школьников, а также создали две новые парковые зоны – «Аспан» на пересечении улиц Бухтарминская-Майлина и парк вдоль русла реки Есентай.

Всего в Алматы, по данным акимата, 542 парковые зоны общей площадью 977 га и порядка 4 млн зеленых насаждений. В 2025 году площадь парковых зон планируют увеличить до 1157 га, к 2030 году – до 1457 га.