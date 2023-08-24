В Астане и Караганде в ходе спецоперации задержаны члены криминальной группировки

В полицию доставлены 28 человек, из них 12 водворены в изолятор временного содержания
23 августа МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда провели широкомасштабную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz.
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