В Астане и Караганде в ходе спецоперации задержаны члены криминальной группировки

23 августа МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда провели широкомасштабную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz .

По данным полиции, установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды в 2022 году в результате криминальных разборок. Предполагаемый киллер задержан на территории соседнего государства.

Как сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс в результате обысков обнаружено и изъято: девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства.

«В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы», - добавил он.