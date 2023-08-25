Нацбанк улучшил прогноз по росту экономики на 2024-2025 годы

Национальный банк Казахстана улучшил прогноз по росту экономики на 2024-2025 годы до 4-5%. Также скорректирован прогноз по инфляции в сторону улучшения.

«Прогнозы по росту экономики Казахстана в среднесрочной перспективе улучшены. Расширение деловой активности будет происходить за счет устойчивого внутреннего спроса, роста бюджетных расходов и восстановления нефтяного сектора. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. В 2024-2025 годах прогноз роста ВВП Казахстана повышен до 4-5%», - говорится в сообщении Нацбанка.

При этом риски прогноза ВВП связаны с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам, а также вероятностью недостижения плановой добычи нефти.

Вместе с тем улучшен прогноз по инфляции. Ранее в базовом сценарии Нацбанка в этом году годовая инфляция прогнозировалась в пределах 11-14%, в 2024 году – 9-11%, в 2025 году – 5,5-7,5%. Теперь же в базовом сценарии в этом году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году – 7,5-9,5%, в 2025 году – 5,5-7,5%.

«При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг, на который Национальный банк не реагирует изменением базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года», - уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Этому будут способствовать дальнейшее ослабление давления со стороны внешней среды и денежно-кредитные условия, которые находятся в сдерживающей зоне.

Между тем основные риски прогноза инфляции включают усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, ускорение инфляции в России и возможный рост мировых цен на продовольствие в результате невозобновления зерновой сделки. Также одним из рисков прогноза является продолжение реформ ценообразования на рынке ГСМ.