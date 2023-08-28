В Алматы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате
травмы получили семь человек, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-служба
департамента полиции города.
По данным полиции, ДТП произошло сегодня в 12:20. 36-летний водитель автомашины Mercedes, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, поворачивал на проспект Райымбека, но не справился с рулевым управлением и въехал в остановочный комплекс.
«В результате данного ДТП пострадали семь человек, находившихся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города», - сообщили в полиции.
Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками управления полиции Алмалинского района.