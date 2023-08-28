Госпитализированы семь человек
В Алматы автомобиль въехал в автобусную остановку
иллюстративное фото Жанары Каримовой

В Алматы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате травмы получили семь человек, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-служба департамента полиции города.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня в 12:20. 36-летний водитель автомашины Mercedes, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, поворачивал на проспект Райымбека, но не справился с рулевым управлением и въехал в остановочный комплекс.

«В результате данного ДТП пострадали семь человек, находившихся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города», - сообщили в полиции.

Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками управления полиции Алмалинского района.

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