В Алматы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате травмы получили семь человек, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-служба департамента полиции города.

По данным полиции, ДТП произошло сегодня в 12:20. 36-летний водитель автомашины Mercedes, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, поворачивал на проспект Райымбека, но не справился с рулевым управлением и въехал в остановочный комплекс.

«В результате данного ДТП пострадали семь человек, находившихся на остановке. Они доставлены в медицинские учреждения города», - сообщили в полиции.

Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками управления полиции Алмалинского района.