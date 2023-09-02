Новые идеи по переформатированию органов внутренних дел ждет Токаев от нового главы МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ждет от нового министра внутренних дел Ержана Саденова новых идей по переформатированию правоохранительных органов и выстраиванию коммуникаций с населением и гражданским обществом. В частности, речь идет о взаимовыгодных формах сотрудничества полиции с населением. Об этом он заявил в субботу в ходе совещания с руководящим составом МВД, говорится на сайте Акорды.

«Глава государства подчеркнул, что во вчерашнем послании народу Казахстана им даны конкретные поручения по улучшению благополучия наших граждан и кардинальным социально-экономическим преобразованиям. Реализация этих планов во многом зависит от состояния правопорядка, в поддержании которого важнейшая роль отводится полиции. Президент заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел, выстраиванию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества», - говорится в сообщении Акорды.

По словам Токаева, руководству МВД нужно продолжить развитие сервисной полиции, предложив «взаимовыгодные формы сотрудничества с населением», которые позволят на деле обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям.

«Требует серьезной коррекции и система защиты прав несовершеннолетних. Следует обеспечить реализацию поручений, данных мною на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года. Задачи очень серьезные, и для их успешного решения требуется сплоченность всего личного состава и, в первую очередь, руководства министерства», - подчеркнул президент.