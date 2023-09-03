Население Казахстана превысило 19,9 млн. человек

За первые семь месяцев 2023 года население Казахстана выросло на 154,6 тыс. человек или на 0,78%. К 1 августа численность населения страны достигла 19 921 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего в январе-июле выросло население в столице – на 2,7%, в Алматы – 1,66%, в Мангистауской области – 1,51%, в Шымкенте – 1,35% и Атырауской области –0,97%.

Население Астаны к 1 августа достигло 1 391,2 тыс. человек, Алматы – 2 197,7 тыс., Шымкента – 1 208,3 тыс.

В целом рост населения отмечался в январе-июле в 16 регионах Казахстана, только в четырех –области Абай, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – отмечалось снижение населения. В Северо-Казахстанской области по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за первые семь месяцев в Казахстане было положительным.

Городское население страны в январе-июле выросло на 1,08% до 12 342,3 тыс. человек, сельское население – всего на 0,29% - до 7 579,2 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,9%, доля сельского населения - 38,1%.