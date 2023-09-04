Сенат утвердил кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Нацбанка

В понедельник сенат дал согласие на назначение председателем Национального банка Тимура Сулейменова. Ранее он занимал должность первого заместителя администрации президента.

«В соответствии со статьей 44 Конституции РК президент вносит на рассмотрение сената парламента РК кандидатуру Тимура Сулейменова на назначение председателем Нацбанка», - озвучил представление президента руководитель АП Олжас Бектенов.

Он напомнил, что последние четыре года Сулейменов работал в администрации президента, возглавлял блок социально-экономического развития, в 2019 году был заместителем председателя Национального банка, до этого чуть больше двух лет руководил министерством национальной экономики, был членом коллегии Евразийской экономической комиссии.

Сенат в рамках своих полномочий дал согласие на назначение Тимура Сулейменова главой Нацбанка.

Тимур Сулейменов был первым заместителем руководителя администрации президента с января 2022 года до 1 сентября этого года. До этого был заместитель руководителя АП, помощником президента, работал в должности заместителя председателя Нацбанка и министра экономики.