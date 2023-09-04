Вопрос обустройства выделенной полосы для общественного транспорта на аль-Фараби рассматривается международными экспертами

Управление городской мобильности города Алматы на запрос Власти сообщило, что ожидает, что после реконструкции моста над рекой Есентай на проспекте аль-Фараби пропускная способность увеличится на 20%. При этом акимат все еще рассматривает возможность организации там выделенной полосы для движения общественного транспорта, привлекая к этому не только казахстанских, но и международных экспертов.

В управлении ожидают, что после реконструкции моста над р. Есентай на пр. аль-Фараби в связи с уширением габарита проезда с 11,30 метров до 15 метров пропускная способность увеличится на 20%. При этом пользователям общественного транспорта не стоит рассчитывать на скорое появление там выделенной полосы для общественного транспорта.

«Вопрос о выделенной полосе рассматривается с участием казахстанских и международных экспертов по транспортному планированию, с учетом геометрических параметров проезжей части, расположением транспортных развязок, а также съездов и выездов на пересечениях улиц, где имеются уширение проезжей части дороги по пр. аль-Фараби. В случае положительного решения и соответствия требованиям нормативно-технической документации, работы по организации обособленной полосы для общественного транспорта будут произведены в плане работ Управления», - говорится в ответе.

Организация выделенной автобусной полосы на проспекте была в планах еще на 2021-2022 годы в концепции «Город для людей», презентованной главой управления городского планирования и урбанистики Алмасханом Ахметжановым.