Новым акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков

«Указом главы государства Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен акимом города Шымкента», - сообщила пресс-служба главы государства.

Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году, имеет два образования – «юрист» и «международные отношения». Дипломатический ранг – советник II класса. Работал атташе службы государственного протокола, третьим секретарем департамента Европы и Америки, вторым секретарем канцелярии министра иностранных дел, главным эксперт секретариата председателя парламента, заведовал отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата сената, возглавлял управление департамента Азии и Африки МИД, был советником посольства Казахстана во Франции, советником департамента администрации и контроля МИД, советником председателя сената, послом по особым поручениям МИД, послом Казахстана в Сербии. С 2021 по 2023 годы был первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, до нового назначения – первым заместителем руководителя аппарата правительства.