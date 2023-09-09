В первом районе Алматы уличные парковки вновь станут платными с понедельника

Со следующего понедельника уличные парковки в Медеуском районе Алматы вновь станут платными, сообщил акимат города в субботу.

«С 11 сентября текущего года заработает почасовая оплата платной тротуарной парковки в Медеуском районе. Стоимость одного часа – 100 тенге», - проинформировании в администрации Алматы.

В ведомстве напомнили, что парковки были бесплатными с 15 июля из-за настройки программного обеспечения нового единого оператора платных парковок – «Алматы паркинг».

В Медеуском районе с понедельника начнут работать 12 парковочных зон, включающих 4828 тротуарных парковочных мест. Режим работы платной тротуарной парковки –с 8 утра до 7 вечера.

При этом на парковке в районе Зеленого базара действует тариф в 150 тенге в час.

В ближайшие месяцы оплату вернут на парковках и в других районах города: Алмалинский район – с 9 октября, Бостандыкский – с 23 октября, Турксибский и Жетысуский – с 6 ноября, Ауэзовский, Алатауский, Наурызбайский районы – до 25 декабря 2023 года.

Платные парковки в Алматы появились несколько лет назад. Компании, обслуживавшие парковки, принадлежали бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Их бывшие руководители весной 2022 года были арестованы по подозрению в финансовых преступлениях.

Спустя месяц после ареста самого Боранбаева в марте 2022 года сообщалось, что он передал парковочный бизнес акимату Алматы, однако на организацию работы единого оператора у администрации ушло более года.