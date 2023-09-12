Инвестиции в крупные производства будут доказательством законности происхождения активов – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса отметил важность соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов. При этом он подчеркнул, что инвестиции в крупные производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов.

«Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение. Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего», - отметил Токаев.

Он напомнил, что в своем послании указал на спрос на кластеры высокого передела и что поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Однако, по его словам, «возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства – не всегда хороший».

«Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов», - призвал президент.

Он добавил, что если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, то это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег.

«Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать», - отметил Токаев.

Он поручил правительству следует задействовать весь финансовый, технологический и кадровый потенциал крупного бизнеса в целях диверсификации экономики.