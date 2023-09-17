Города на западе и юго-западе Казахстана к 2050 году ждет по несколько дней аномальной жары ежегодно – ученые

К 2050 году больше половины населения Земли столкнется с аномально высокими температурами, свидетельствуют данные ученых, которые проанализировала газета The Washington Post. Несколько дней аномальной жары к этому времени ждет города на западе и юго-западе Казахстана, показывают расчеты.

The Washington Post и CarbonPlan, анализирующая общедоступные климатические данные,спрогнозировали, как высокие температуры будут влиять на жизни людей в ближайшие десятилетия.

Эксперты рассчитали температуру по влажному термометру. Этот показатель учитывает температуру, влажность, солнечный свет и ветер и считается «золотым стандартом» оценки того, насколько сильно тепло вредит человеческому организму.

В качестве порога «аномальности» при расчетах использовалась отметка в 32 градуса Цельсия влажного термометра (эквивалентна 48 градусам Цельсия обычного термометра). Температуру выше этой аналитики называют аномальной жарой, при которой человеку опасно находиться на открытом воздухе больше 15 минут.

По данным ученых, к 2050 году в Кызылорде число дней с аномальной жарой вырастет до 15 (в 2000 году таких дней в году было 2), в Актау и Атырау – по 6 дней, в Шымкенте и Уральске – по 2 дня, в Талдыкоргане и Усть-Каменогорске – по 1 дню. В остальных городах Казахстана к 2050 году дней с аномальной жарой, по нынешним расчетам ученых, не будет.

В Центральной Азии больше всего дней с аномальной жарой будет в узбекском Термезе – 47 дней, Карши – 46 дней, Бухаре – 36 дней, в столице Туркменистана Ашгабате – 25 дней в году, в Самарканде – 10 дней, в Ташкенте – 7 дней.

В целом к 2050 году более пяти миллиардов человек будут как минимум месяц в течение года находиться под воздействием аномально жаркой погоды. Наибольшую опасность она представляет для бедных стран Южной Азии и Африки. Ситуацию ухудшает то, что в этих регионах не распространено кондиционирование воздуха и другие преимущества, такие как развитая система здравоохранения.

Максимальное количество дней с аномальной жарой в году, по расчетам ученых, ждет жителей индонезийского города Пеканбару, где сейчас живут не менее миллиона человек: там будет 344 таких дня.