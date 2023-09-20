Мажилис принял закон, предусматривающий выплату детям половину инвестдохода Нацфонда

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан». Документом предполагается с 2024 года перечислять на индивидуальные счета всем детям страны, не достигшим 18-летнего возраста, 50% инвестиционного дохода Нацфонда.

«Законопроектом предусматривается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18-летнего возраста. Основной целью законопроекта является поддержка детей в виде получения ими от государства денежных накоплений на свои специальные счета до достижения ими 18 лет. Дать им возможность улучшить жилищные условия или же получить образование за счет накоплений», - сказал депутат Берик Бейсенгалиев.

Как сообщалось ранее, закон должен начать работать с 1 января 2024 года. Именно с этого срока у казахстанских детей появятся специальные накопительные счета, на которые будут поступать и распределяться равномерно 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. При этом воспользоваться этими деньгами дети смогут только по достижению 18 лет. Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году.

Учет целевых активов, зачисление накоплений и их выплата будут осуществляться Единым накопительным пенсионный фондом. А для соблюдения целевого использования средств на счетах предлагается определить уполномоченных операторов – банки второго уровня, с которыми будет работать ЕНПФ.

По подсчетам Нацбанка, при нынешней доходности Нацфонда за 18 лет на счету ребенка будет накоплено около $3,5 тыс.