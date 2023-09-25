Минюст заявил об отмене ареста акций KMG Kashagan стоимостью $4,4 млрд Верховным судом Нидерландов по делу Стати

Министерство юстиции Казахстана сообщило о победе в разбирательстве, связанном с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму $4 млрд. Во время него казахстанская сторона выступала в Верховном суде Нидерландов против бизнесменов Анатола Стати и его сына Габриэля, а также компаний Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. Они добивались принудительной продажи акций, чтобы Казахстан мог выплатить компенсацию за нарушение Договора к энергетической хартии.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном идут в разных судах с 2010 года. Молдавские бизнесмены, инвестировавшие в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил факт нарушения Договора к энергетической хартии со стороны Казахстана и присудил к выплате семье Стати около $500 млн.

Но казахстанская сторона отказалась платить, поскольку получила доказательства того, что претензии Стати основывались на фактах крупного мошенничества. Высокий суд Англии рассмотрел эти доказательства, и в июне 2017 года подтвердил, что арбитражное решение могло быть получено путем мошенничества.

С 2017 года, добиваясь исполнения арбитражного решения Швеции, семья Стати расширяла географию судебных разбирательств, начиная суды в Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и Италии.

​Своим решением от сентября 2017 года суд Амстердама ограничил фонд «Самрук-Казына» в праве распоряжаться принадлежащими ему 50% акций в KMG Kashagan B.V.

Оспаривание этого решения длилось вплоть до середины июня 2022 года, когда апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих «Самрук-Казына». Тогда суд постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения, поскольку принадлежат Республике Казахстан и используются в общественных целях. Стати не удалось доказать их использование как объекта коммерческого оборота, поэтому суд обязал предпринимателя оплатить расходы и судебные издержки.

22 сентября 2023 год Верховный суд отклонил последовавшую за этим решением апелляцию Стати, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения, и что Стати не удалось доказать факт их использования в коммерческих целях.

Результаты этого разбирательства стали следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, которое подтвердило, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.