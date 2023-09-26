В Алматы началась вакцинация от гриппа

Для иммунизации населения закуплено 250 тыс. доз вакцины «Гриппол +»
С 25 сентября во всех поликлиниках Алматы началась вакцинация от гриппа, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.
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