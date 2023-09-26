В Алматы началась вакцинация от гриппа

С 25 сентября во всех поликлиниках Алматы началась вакцинация от гриппа, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

«Для иммунизации населения закуплено 250 тысяч доз противогриппозной вакцины “Гриппол +”. Инактивированная вакцина произведена в России и содержит штаммы вируса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и В», - сообщили в управлении.

В первую очередь иммунизации подлежат медработники, дети, состоящие на диспансерном учете в медорганизациях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, беременные и лица старше 60 лет, а также люди, подверженные более тяжелому течению гриппа из-за основного заболевания.

Вакцинация продлится до конца ноября.