Сейчас более чем в 200 селах их нет
Более 100 новых медучреждений построят в Казахстане до конца года – Минздрав
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На сегодняшний день в более чем 200 сельских населенных пунктах Казахстана нет медицинских объектов, износ некоторых зданий составляет 56%, а медицинской техники – 50%. Однако, заверила министр здравоохранения Ажар Гиният, новые объекты строятся, и до конца года будет сдано в эксплуатацию 101 медучреждение.

«Первичная медико-санитарная помощь является одной из базовой в системе здравоохранения, ее оказывают 5 617 объектов. Вместе с тем имеются актуальные вопросы в данном направлении, (в том числе – В.) недостаточная инфраструктура объектов здравоохранения. Сегодня в более 200 сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техникой - 50%», - сказала Гиният во вторник в ходе брифинга.

Министр напомнила, что в прошлом году в Казахстане принят национальный проект по модернизации сельского здравоохранения, и в этом году начато строительство более 100 медицинских объектов.

«К концу года уже будут приняты новые объекты. На сегодня в рамках данной программы в Западно-Казахстанской области уже два объекта построены, введены в эксплуатацию. Буквально в начале месяца было открытие. Мы уже видим, что открываются новые объекты. До конца года будет построен 101 объект», - пообещала министр.

В целом, заверила она, в рамках реализации Национального проекта в течение двух лет проблема нехватки и вопросы аварийности медицинских объектов будут закрыты.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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