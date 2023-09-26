Более 100 новых медучреждений построят в Казахстане до конца года – Минздрав

Сейчас более чем в 200 селах их нет
Тамара Вааль, Астана, Власть
На сегодняшний день в более чем 200 сельских населенных пунктах Казахстана нет медицинских объектов, износ некоторых зданий составляет 56%, а медицинской техники – 50%. Однако, заверила министр здравоохранения Ажар Гиният, новые объекты строятся, и до конца года будет сдано в эксплуатацию 101 медучреждение.
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