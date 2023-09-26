Более 100 новых медучреждений построят в Казахстане до конца года – Минздрав

На сегодняшний день в более чем 200 сельских населенных пунктах Казахстана нет медицинских объектов, износ некоторых зданий составляет 56%, а медицинской техники – 50%. Однако, заверила министр здравоохранения Ажар Гиният, новые объекты строятся, и до конца года будет сдано в эксплуатацию 101 медучреждение.

«Первичная медико-санитарная помощь является одной из базовой в системе здравоохранения, ее оказывают 5 617 объектов. Вместе с тем имеются актуальные вопросы в данном направлении, (в том числе – В.) недостаточная инфраструктура объектов здравоохранения. Сегодня в более 200 сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техникой - 50%», - сказала Гиният во вторник в ходе брифинга.

Министр напомнила, что в прошлом году в Казахстане принят национальный проект по модернизации сельского здравоохранения, и в этом году начато строительство более 100 медицинских объектов.

«К концу года уже будут приняты новые объекты. На сегодня в рамках данной программы в Западно-Казахстанской области уже два объекта построены, введены в эксплуатацию. Буквально в начале месяца было открытие. Мы уже видим, что открываются новые объекты. До конца года будет построен 101 объект», - пообещала министр.

В целом, заверила она, в рамках реализации Национального проекта в течение двух лет проблема нехватки и вопросы аварийности медицинских объектов будут закрыты.