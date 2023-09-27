Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд установил, что финансовые отчеты, которые Трампы предоставляли кредиторам и страховщикам в течение примерно десяти лет, являются ложными, таким образом, заявил судья, они неоднократно занимались мошенничеством.

Ранее Трамп уверял, что не завышал стоимость своих полей для гольфа, отелей, домов в Мар-а-Лаго и Севен-Спрингс в финансовых отчетах, которые неоднократно использовались в бизнесе.

Генеральный прокурор потребовал возмещения ущерба в размере $250 млн, запрета Трампам занимать должности руководителей бизнеса в Нью-Йорке и запрета для компании участвовать в деловых операциях в течение пяти лет. Судья отменил бизнес-сертификаты компаний Трампа, которые являются ответчиками по делу, включая Trump Organization, и заявил, что будет назначен управляющий для роспуска корпоративных структур. В иске участвуют два объекта недвижимости в Нью-Йорке: коммерческая башня на Уолл-стрит, 40, и семейный комплекс Трампа в Севен-Спрингс.

Помимо прочего, Трампа обвиняют в завышении стоимости его трехэтажной квартиры в Trump Tower в три раза.

«Такое несоответствие, увеличенное застройщиком недвижимости, оценивающим свою жилплощадь десятилетиями, можно считать только мошенничеством», - заявил Энгорон.

Дональд Трамп осудил это решение суда, обвинив Энгорона в том, что он «выполняет приказы» генерального прокурора Летиши Джеймса, поскольку Трамп намерен вернуться в Белый дом. Бывший президент снова назвал это «мотивированной охотой на ведьм» и призвал Высшие суды штата Нью-Йорк вмешаться.

Решение суда означает, что генеральная прокуратура выиграла свой первый иск и получит некоторую сумму возмещения, которая будет определена в суде. Агентство Reuters пишет, что установление ущерба будет на судебном заседании, запланированном на 2 октября.

Генпрокурор подал в суд на бывшего президента в сентябре 2022 года, обвинив его, троих его взрослых детей и Trump Organization во лжи в течение десяти лет о стоимости активов и его собственном капитале с целью обмануть банки и страховщиков, вынудив их предоставить более выгодные условия. Джеймс представил суду «убедительные доказательства» того, что Трамп завысил свой собственный капитал на сумму от $812 млн до $2,2 млрд. Завышенная оценка Трампа включала его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Башне Трампа на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа. Площадь пентхауса завышена почти в три раза, что привело к завышению стоимости на целых $207 млн. А Мар-а-Лаго Трамп оценил в $612,1 млн, тогда как его рыночная стоимость составляла не более $27,6 млн.

Трампу также грозит множество других судебных разбирательств. В частности, его обвиняют в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года, в хранении секретных материалов и сокрытии выплат порнозвезде денег за тайну. Трампу также грозит гражданский суд по возмещению ущерба за клевету на писательницу Э. Джин Кэрролл, которая утверждала, что Трамп изнасиловала ее.