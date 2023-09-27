«Нурбанк» заблокировал счет НПО «Эхо» из-за нахождения в реестре лиц, получающих иностранное финансирование

АО «Нурбанк» заблокировал счет Общественного объединения «Эхо» из-за нахождения НПО в реестре лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, сообщил Власти директор организации Павел Лобачев. Счет был разблокирован позднее, при этом банк запросил у «Эхо» документы, подтверждающие расходование денежных средств, обналиченных с 24 января по 23 августа этого года.

«Мы пришли в банк в понедельник и сотрудники сообщили, что они не могут провести операцию, потому что банк заблокировал нам счет. Я спросил, на каком основании счет был заблокирован, и сотрудники ответили, что мы должны предоставить в банк документы на основании того, что в 2022 году Казахстан подписал Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. После чего все операции на счету будут восстановлены. Я попросил предоставить официальный документ, после получения которого мы будем готовы вести переговоры. Также я позвонил Евгению Жовтису (директор Казахстанского международного бюро по правам человека - прим. В) и в ОБСЕ, переговорил с послом, после чего мне срочно разблокировали счет», — сказал Лобачев.

Позже сотрудники «Нурбанк» отправили на почту Лобачева письмо, в котором говорится, что «Эхо» должны предоставить в банк документы, подтверждающие расходование денежных средств, обналиченных с 24 января по 23 августа этого года, а также документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. Такая необходимость возникла «в связи с осуществлением банком мероприятий по углубленной надлежащей проверке в рамках исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части пунктов 3 и 5 и статьи 5».

В «Нурбанке» сообщили, что после публикации Реестра лиц, получающих иностранное финансирование, были проведены работы «по загрузке данного справочника и анализу клиентов Банка на принадлежность к данному списку», пишет Bes.Media.

«В том числе, был выявлен клиент «Общественное объединение "Эхо», которое неоднократно осуществляло снятие денежных средств поступающих из США. 25.09.2023 года при попытке очередного обналичивания денежных средств, Нурбанком в рамках требований установленных Законом РК о ПОД/ФТ, были затребованы документы подтверждающие целевое расходование денежных средств обналиченных ранее за 2023 год. Клиенту было вручен официальный запрос. По просьбе клиента, текущая выдача была осуществлена под обещание предоставить подтверждающие документы при следующем его обращении. Никаких блокировок счетов не осуществлялось», – сообщили изданию в банке.

НПО «Эхо» планирует обжаловать действия банка в суде.

«Сейчас мы собираемся подавать в суд, будем работать вместе с Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности, чтобы предотвратить все незаконные действия. Мы готовы предоставить любые документы, но мы хотим, чтобы все было в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Чтобы все нормы закона соблюдались. Мы будем проверять все на соответствие с законодательством», – добавил Лобачев.

20 сентября на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана опубликовали реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. В него вошли как иностранные компании, так и казахстанские НПО и журналисты.

В начале июля прошлого года на сайте открытых нормативно-правовых актов был опубликован проект поправок в закон о выборах, отдельный блок которых был посвящен деятельности независимых наблюдателей. Основаниями для отказа в аккредитации, а значит и в наблюдении, могло стать «финансирование со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства за последний год».

Соучредитель и юрист ОО «Еркіндік қанаты» Роман Реймер тогда предполагал, что изменения в законодательстве изначально планировались для того, чтобы максимально ограничить пребывание независимых наблюдателей на избирательных участках, а также ввести пробный закон, который запрещает иностранное влияние и финансирование.