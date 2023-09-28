На десяти маршрутах Медеуского района Алматы до конца года обновят автобусы

В Медеуском районе Алматы на маршруты вышли 156 новых автобусов, до конца года будут обновлены автобусы на десяти маршрутах, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением.

Как сообщил Досаев, в Медеуском районе уже обновлены 156 автобусов на девяти маршрутах – это №8, 13, 37, 38, 69, 117, 119, 207, 225. По его словам, до конца года будут обновлены автобусы еще на 10 маршрутах – это 249 единиц общественного транспорта.

Досаев напомнил, что в этом году город планирует закупить 600 автобусов за счет местного бюджета и еще 700 автобусов будут закуплены частными перевозчиками. По мере поставки новых автобусов будет происходить обновление автопарка города.