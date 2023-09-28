Интернет-магазины в Казахстане приравняют к объектам торговли

За первое полугодие 2023 года количество жалоб на сегмент электронной торговли в Казахстане выросло более чем на 400%. Поэтому в министерстве торговли в рамках законопроекта «О защите прав потребителей» предлагают приравнять интернет-магазины к объектам торговли и ввести для них те же требования, что и для обычных магазинов. Кроме того, поправками, которые в четверг презентовали в мажилисе, предусмотрено расширение сферы защиты прав потребителей на пользователей в финансовых, социальных, медицинских, туристских услуг, а также на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Также разработчики предлагают ввести штрафы для предпринимателей, которые не решили вопросы с гражданами при обращении в досудебном порядке.

«За 6 месяцев 2023 года количество жалоб потребителей на сегмент электронной торговли увеличился на 411%, до 4 795 с 937 за аналогичный период 2022 года. Учитывая это, законопроектом предлагается закрепить недопустимость в договорах условий, нарушающих и ущемляющих права и законные интересы потребителей, также исключить правовые пробелы, в частности приравнять интернет-ресурсы, используемые в целях реализации товаров, к торговым объектам», - сказал Балыкбаев.

Он пояснил, что на них будут распространяться требования в части регистрации, ненадлежащего качества, возврата товара течение 14 дней и так далее. По мнению вице-министра, в случае несоблюдения этих требований онлайн-продавцов можно будет привлекать к административной ответственности субъектов бизнеса по части 1 статьи 193 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение законодательства о регулировании торговой деятельности.

По статистике Минторговли, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в 2020 году поступило 21 тыс. обращений, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тыс. Наибольшее число жалоб – 48%, или 14,3 тыс. – относятся к сфере торговли, 4,7 тыс., или 19%, – к сфере услуг, 9%, или 2,6 тыс., – к сфере электронной торговли. При этом больше всего жалоб растет на объекты общественного питания – рост в 2,8 раза, на услуги транспорта и связи – рост в 2,5 раза, в сфере медицинских услуг – в 2 раза.

Действующим законом предусмотрены четыре ступени, которые должен пройти потребитель: сначала обратиться к предпринимателю, если проблема не решена, то к медиатору, только потом к госоргану и затем, в крайнем случае, – в суд.

«Законопроектом предлагается исключить нелогическую и обязательную последовательность, которая не соответствует положению Конституции, на безусловную судебную защиту. При принятии данных поправок у потребителя будет свободный выбор способов защиты своих прав и напрямую подать иск в суд или, при наличии состава административного правонарушения, – в госорган для привлечения к ответственности по КоАП», - заявил Балыкбаев.

Кроме того, действующий закон не распространяется на защиту прав потребителей в ряде сфер, поэтому Минторговли предлагает распространить правила защиты прав потребителей на сферы жилищно-коммунального потребления, связи, туризма, культуры, торговли, транспорта и иных сфер услуг. Кроме того, предусматривается введение гражданской ответственности предпринимателя.

«Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям. Размер штрафа составляет от 10% до 50% от суммы иска потребителя. Чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа, в пределах указанного выше», - добавил вице-министр.

По мнению представителя Минторговли, это будет мотивировать предпринимателей добровольно устранять нарушения на досудебном этапе и ориентироваться на потребности клиента.