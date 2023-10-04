В Венеции пассажирский автобус упал с 10-метровой эстакады, погибли более 20 человек

Авария произошла примерно в 19:45 по местному времени. Автобус пробил ограждение и упал с 10-метровой высоты на железнодорожные пути в районе Местре, который соединен с историческим центром Венеции автомобильным и железнодорожным мостами. По сообщениям итальянских СМИ, после столкновения автобус загорелся. Вероятно, он работал на метане, что способствовало быстрому распространению огня.

По данным мэра Венеции Луиджи Бруньяро, 19 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Некоторые из пострадавших — в критическом состоянии, некоторые обожжены.

В свою очередь губернатор региона Венеция Лука Дзайа сообщил, что, по предварительным данным, в больницы доставили более 20 человек. А среди погибших и раненых есть иностранцы.

По информации итальянских СМИ и корреспондента Би-би-си в Риме, среди пассажиров автобуса были немцы и украинцы. По другим данным, среди пострадавших есть также гражданин Хорватии и гражданин Франции. О жертвах среди граждан Украины сообщила местная пожарная служба.