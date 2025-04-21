Премьер-министр Италии посетит Казахстан с официальным визитом

26–27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщила пресс-служба Акорды.

С Токаевым они обсудят перспективы развития двустороннего стратегического партнерства, а 27 апреля в Астане состоится первый саммит «Центральная Азия – Италия».