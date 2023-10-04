Активиста Тимура Данебаева перевели в СИЗО Астаны

Активиста Тимура Данебаева перевели из изолятора Кокшетау, где он находился временно, в СИЗО Астаны. Об этом в ответ на запрос «Радио Азаттык» сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы МВД.

Данебаева привезли в учреждение № 64, или следственный изолятор Астаны, еще 30 сентября.

3 сентября в социальных сетях стало распространяться видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области осужденного активиста Тимура Данебаева и других заключенных. На распространяемом видео сотрудники колонии заявляют активисту, что он «оказывает сопротивление» и отказывается «соблюдать распорядок дня и режим содержания». Также они требуют от Данебаева вымыть санузел, на что он отвечает, что готов мыть только спальные помещения. На видео сотрудник колонии дважды дает команду «применяйте спецсредства», после чего Данебаева избивают.

4 сентября комитет уголовно-исполнительной системы заявил, что по «размещенному в социальных сетях видео» проводится служебное расследование, поскольку «усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения».

8 сентября председатель комитета уголовно-исполнительный системы Жанат Ешмагамбетов сообщил, что девять сотрудников колонии в Атбасаре, причастные к избиениям заключенных, уволены, еще двоих уволят после их выхода с больничного. Также освобождены от должностей начальник колонии и его заместитель, заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы. Начальник областного ДУИС представлен к освобождению.

В июне Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Тимура Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года.