Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем начнет действовать после начала обмена информацией о гражданах

Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем начнет действовать только после того, как в силу вступит закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон», который в четверг одобрил сенат. Как пояснил журналистам в кулуарах сената заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, это было одним из условий китайской стороны.

«Китайская сторона понимает, что, если сейчас начнет работать безвиз, увеличится поток граждан с одной и с другой стороны. И для того чтобы в первую очередь контролировать незаконную миграцию, они поставили как одно из условий начала работы того соглашения подписание этого (об обмене информацией в отношении граждан государств сторон – В.), - сказал Лепеха.

То есть, добавил он, соглашение о безвизовом режиме между двумя государствами начнет действовать сразу после того, как вступит в силу закон по обмену информацией между Казахстаном и Китаем.

Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований 17 мая в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР. В августе Казахстан завершил внутригосударственные процедуры по безвизовому режиму для граждан Китая. Все соответствующие уведомления были направлены в МИД КНР. Ранее в казахстанском МИД говорили, что китайская сторона должна также завершить аналогичные внутригосударственные процедуры, и соглашение вступит в силу по истечение 30 календарных дней с момента получения Казахстаном соответствующего уведомления со стороны Китая.