Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем начнет действовать после начала обмена информацией о гражданах

Китайская сторона поставила условие Казахстану
Тамара Вааль, Астана, Власть
Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем начнет действовать только после того, как в силу вступит закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон», который в четверг одобрил сенат. Как пояснил журналистам в кулуарах сената заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, это было одним из условий китайской стороны.
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