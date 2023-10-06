249 кандидатов выдвинуто в акимы районов и городов областного значения

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на выборы акимов районов и городов областного значения. Как сообщили в пятницу в Центральной избирательной комиссии, на 45 должностей акимов – 249 претендентов, почти 64% из них – это самовыдвиженцы.

«По нашей собранной информации, на 45 должностей акимов выдвинулось 249 претендентов. Средняя конкуренция – свыше пяти претендентов, точнее, 5,53 претендента на одно место», - рассказал в ходе заседания Центризбиркома заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Самая большая конкуренция, по его словам, или девять претендентов на одно место, – в городе Курчатов Абайской области, в Жуалынском районе Жамбылской области, в Кербулаксом районе области Жетiсу и в Байдибекском районе Туркестанской области. Самая низкая конкурентность – по три претендента на место – в Жаксынской районе Акмолинской области, Исатайском районе Атырауской области, Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, Алтынсаринском, Денисовском и Карабалыкском районах Костанайской области.

Петров напомнил, что кандидатов могли выдвигать политические партии, а также было право на самовыдвижение.

«Из всех выдвинутых кандидатов, почти две трети – почти 64% – воспользовались правом самовыдвижения и выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. Следует сказать, что все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий выдвинули свои кандидатуры в разной степени активности», - сообщил он.

Средний возраст кандидатов – 47 лет, 70% кандидатам – от 35 до 55 лет. Из 249 кандидатов только 13 – женщины. По группе занятий: 63% – это действующие государственные служащие разного уровня, порядка 15% – представители коммерческих структур, около 10% – работники бюджетных организаций, не являющиеся госслужащими, 7% – временно неработающие граждане. По образованию: почти 21% – экономисты, около 20% – юристы, 15% – преподаватели, 13,6% – инженеры, а каждый десятый имеет сельскохозяйственное образование.

Напомним, 5 ноября в пилотном режиме пройдут выборы акимов 42 районов и трех городов областного значения.

По данным ЦИК, выборы пройдут в городах Курчатов области Абай, Приозерск Карагандинской области и Рудный Костанайской области, а также в Аккольском, Астраханском, Есильском, Жаксынском и Шортандинском районах Акмолинской области; в Иргизском, Кобдинском, Уилском районах Актюбинской области; в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области; Исатайском и Кзылкогинском районах Атырауской области; в районах Алтай и Глубоковском Восточно-Казахстанской области; в Жуалинском районе и районе Турара Рыскулова Жамбылской области; в Кербулакском и Саркандском районах области Жетысу; в Бокейординском, Каратобинском, Таскалинском районах Западно-Казахстанской области; в Актогайском и Осакаровском районах Карагандинской области; в Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области; в Сырдарьинском и Шиелийском районах Кызылординской области; в Бейнеуском районе Мангистауской области; в Актогайском, Железинском, Шарбактинском районах Павлодарской области; в Есильском, Мамлютском, Тимирязевском районах Северо-Казахстанской области; в Байдибекском, Мактааральском, Сузакском, шардаринском районах Туркестанской области; в Улытауском районе области Улытау.