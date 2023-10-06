Нацбанк снизил базовую ставку до 16%

Как поясняет пресс-служба Нацбанка решение комитета, годовая инфляция ритмично замедляется, а внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие.

«При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге», - добавили в Нацбанке.

Вместе с тем Нацбанк видит проинфляционные риски в усилении фискального импульса в текущем году и незаякорениии инфляционных ожиданий. Важным фактором является также потенциальная реализация отложенных вторичных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы в текущем году. Со стороны внешнего сектора основным источником рисков для будущего роста цен является неопределенность геополитической обстановки. Риски включают ускорение инфляции в России, а также возможный рост мировых цен на продовольствие в результате не возобновления «Зерновой сделки».

«Наблюдаемое ритмичное замедление инфляции позволило реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики, возможности ее дальнейшего снижения в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня», - отметили в Нацбанке.

А умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 24 ноября.