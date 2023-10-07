Рейсы будут выполняться пять раз в неделю
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Китайская грузовая авиакомпания начинает выполнение рейсом в Европу с остановкой в Алматы
Фото Жанары Каримовой

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines запускает грузовые рейсы между Китаем и Европой с технической посадкой в Казахстане, сообщил комитет гражданской авиации в субботу.

По его данным, с осенне-зимнего периода авиакомпания планирует открыть регулярные грузовые рейсы по маршруту Ченду – Алматы – Будапешт. Рейсы будут выполняться с частотой пять раз в неделю (во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.

«Выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны», - отметили в комитете.

Sichuan Airlines – авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Ченду. Работает с 1986 года, выполняет рейсы более чем по 160 маршрутам в 25 стран мира.

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