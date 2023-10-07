Китайская грузовая авиакомпания начинает выполнение рейсом в Европу с остановкой в Алматы

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю
Китайская авиакомпания Sichuan Airlines запускает грузовые рейсы между Китаем и Европой с технической посадкой в Казахстане, сообщил комитет гражданской авиации в субботу.
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