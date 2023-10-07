Несколько населенных пунктов на территории Израиля захвачены
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Израиль объявил режим «готовности к войне» после атаки ХАМАС
Фото Reuters

Израильские военные проводят операцию в Секторе Газа после массированного ракетного обстрела и проникновения отрядов палестинских вооруженных боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила положение «готовности к войне», пишет ВВС.

По словам командования, проникновение произошло на нескольких участках границы. По данным израильской полиции, на территории Израиля действует порядка 60 палестинских боевиков в 14 населенных пунктах.

Израильские источники соощают о стрельбе на полицейских участках и о захвате заложников в двух городах, находящихся в зоне проникновения боевиков.

На данный момент сообщается, что погибли несколько израильтян, но число не уточняется. По данным службы скорой помощи Израиля, ранены свыше 200 человек.

На рассвете субботы Израиль также подвергся массированному ракетному обсрелу со стороны Сектора Газа.

В городах на юге и в центре Израиля сработали сирены воздушной тревоги. В результате ракетного удара по Ашкелону начался пожар.

Руководство ХАМАС утверждает, что за 20 минут бойцы группировки выпустили по израильским территориям порядка пяти тысяч ракет. Военный командир ХАМАС Мохаммад Дейф объявил о начале военной операции и призвал палестинцев сражаться. Он также пообещал, что ракетные атаки будут продолжены.

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